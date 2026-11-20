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|Lohnender NXP Semiconductors-Einstieg?
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20.11.2026 10:02:10
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in NXP Semiconductors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die NXP Semiconductors-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 184.19 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hat, hat nun 54.292 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Papiere wären am 19.11.2026 13’668.49 USD wert, da der Schlussstand 251.76 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.68 Prozent.
Der Marktwert von NXP Semiconductors betrug jüngst 63.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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