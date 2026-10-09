S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die NXP Semiconductors-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 190.31 USD. Bei einem NXP Semiconductors-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52.546 NXP Semiconductors-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’141.77 USD, da sich der Wert einer NXP Semiconductors-Aktie am 08.10.2026 auf 231.07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.42 Prozent vermehrt.

NXP Semiconductors wurde am Markt mit 59.35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch