NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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14.08.2026 10:02:28
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in NXP Semiconductors eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das NXP Semiconductors-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 215.26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.465 NXP Semiconductors-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 231.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.73 USD wert. Mit einer Performance von +7.73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für NXP Semiconductors eine Börsenbewertung in Höhe von 58.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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