S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die NXP Semiconductors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 226.81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.441 NXP Semiconductors-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 101.48 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Anteils am 24.09.2026 auf 230.16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.48 Prozent vermehrt.

NXP Semiconductors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch