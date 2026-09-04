S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden NXP Semiconductors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 209.96 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investierten, hätten nun 0.476 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 224.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.16 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.16 Prozent angezogen.

Alle NXP Semiconductors-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch