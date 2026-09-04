NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative NXP Semiconductors-Anlage?
|
04.09.2026 10:02:29
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden NXP Semiconductors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 209.96 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investierten, hätten nun 0.476 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 224.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.16 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.16 Prozent angezogen.
Alle NXP Semiconductors-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.