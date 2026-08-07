S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NXP Semiconductors-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 218.73 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45.718 NXP Semiconductors-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 10’596.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231.78 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.97 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete NXP Semiconductors eine Marktkapitalisierung von 58.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch