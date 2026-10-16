NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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16.10.2026 10:02:18
S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie Anlegern gebracht.
Am 16.10.2016 wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.986 NXP Semiconductors-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Papiere wären am 15.10.2026 227.90 USD wert, da der Schlussstand 231.09 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +127.90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors bezifferte sich zuletzt auf 55.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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