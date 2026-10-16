S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 16.10.2016 wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.986 NXP Semiconductors-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Papiere wären am 15.10.2026 227.90 USD wert, da der Schlussstand 231.09 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +127.90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors bezifferte sich zuletzt auf 55.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch