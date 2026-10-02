S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NVR von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der NVR-Aktie statt. Zum Handelsende standen NVR-Anteile an diesem Tag bei 8’071.61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NVR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.012 Anteilen. Die gehaltenen NVR-Papiere wären am 01.10.2026 75.90 USD wert, da der Schlussstand 6’126.38 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 75.90 USD, was einer negativen Performance von 24.10 Prozent entspricht.

NVR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch