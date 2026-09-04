S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NVR-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NVR-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der NVR-Anteile betrug an diesem Tag 8’407.77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.189 NVR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 6’373.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’581.02 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 7’581.02 USD, was einer negativen Performance von 24.19 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete NVR eine Marktkapitalisierung von 16.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch