NVR Aktie 122070 / US62944T1051
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NVR-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in NVR eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NVR-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der NVR-Anteile betrug an diesem Tag 7’830.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.128 NVR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 6’304.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 805.17 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 805.17 USD, was einer negativen Performance von 19.48 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete NVR eine Marktkapitalisierung von 17.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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