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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVR von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren NVR-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die NVR-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NVR-Anteile 1’580.20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NVR-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.063 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 6’110.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 386.70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 286.70 Prozent vermehrt.
NVR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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