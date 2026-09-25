S&P 500-Wert NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVR von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das NVR-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1’651.30 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die NVR-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.056 NVR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des NVR-Papiers auf 6’235.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37’761.10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 277.61 Prozent angezogen.

Alle NVR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch