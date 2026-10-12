Nucor Aktie 958362 / US6703461052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables Nucor-Investment?
|
12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nucor-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nucor-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99.60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Nucor-Aktie investierten, hätten nun 100.402 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’133.53 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 09.10.2026 auf 250.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 151.34 Prozent vermehrt.
Der Nucor-Wert an der Börse wurde auf 56.63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Nucor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Nucor Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.