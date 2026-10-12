S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nucor-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99.60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Nucor-Aktie investierten, hätten nun 100.402 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’133.53 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 09.10.2026 auf 250.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 151.34 Prozent vermehrt.

Der Nucor-Wert an der Börse wurde auf 56.63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch