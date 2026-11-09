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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Nucor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 09.11.2021 wurde das Nucor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 113.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.882 Nucor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 216.02 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 06.11.2026 auf 244.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116.02 Prozent vermehrt.
Nucor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55.71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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