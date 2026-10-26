S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Nucor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Nucor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 138.70 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.210 Nucor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’860.92 USD, da sich der Wert eines Nucor-Anteils am 23.10.2026 auf 258.11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86.09 Prozent.

Der Marktwert von Nucor betrug jüngst 58.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch