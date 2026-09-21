S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 21.09.2016 wurde die Nucor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nucor-Anteile bei 47.86 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Nucor-Aktie investiert hat, hat nun 208.943 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 51’897.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 248.38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 418.97 Prozent.

Nucor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56.32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch