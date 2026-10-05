S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.10.2023 wurde die Nucor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 156.43 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Nucor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.393 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nucor-Anteile wären am 02.10.2026 1’536.73 USD wert, da der Schlussstand 240.39 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +53.67 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nucor einen Börsenwert von 54.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch