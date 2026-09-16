S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NRG Energy von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit NRG Energy-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 255.754 NRG Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 105.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’107.42 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 171.07 Prozent angezogen.

Alle NRG Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch