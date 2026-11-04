S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NRG Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die NRG Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 167.99 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die NRG Energy-Aktie investierten, hätten nun 0.595 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (96.26 USD), wäre das Investment nun 57.30 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 42.70 Prozent.

Der NRG Energy-Wert an der Börse wurde auf 19.90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch