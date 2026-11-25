Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NRG Energy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10.95 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.132 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 830.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +730.14 Prozent.

Jüngst verzeichnete NRG Energy eine Marktkapitalisierung von 20.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch