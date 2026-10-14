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NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085

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Rentable NRG Energy-Investition? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NRG Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NRG Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

NRG Energy
81.70 CHF -3.62%
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Am 14.10.2023 wurde die NRG Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 41.01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.438 NRG Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 261.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107.18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 161.35 Prozent vermehrt.

Der NRG Energy-Wert an der Börse wurde auf 22.18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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