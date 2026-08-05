Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Norwegian Cruise Line gewesen.
Am 05.08.2016 wurde die Norwegian Cruise Line-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Norwegian Cruise Line-Anteile an diesem Tag bei 43.10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 232.019 Norwegian Cruise Line-Aktien. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Anteile wären am 04.08.2026 4’656.61 USD wert, da der Schlussstand 20.07 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 53.43 Prozent verkleinert.
Am Markt war Norwegian Cruise Line jüngst 9.07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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