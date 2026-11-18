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|Lohnende Norwegian Cruise Line-Investition?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Norwegian Cruise Line-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23.58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 424.088 Norwegian Cruise Line-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 17.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’468.19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25.32 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 8.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Norwegian Cruise Line am 18.11.2026
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