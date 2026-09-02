Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Norwegian Cruise Line eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Norwegian Cruise Line-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Norwegian Cruise Line-Aktie an diesem Tag 35.61 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.808 Norwegian Cruise Line-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 43.33 USD wert. Das entspricht einem Minus von 56.67 Prozent.
Der Norwegian Cruise Line-Wert an der Börse wurde auf 7.43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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