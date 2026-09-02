S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Norwegian Cruise Line-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Norwegian Cruise Line-Aktie an diesem Tag 35.61 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.808 Norwegian Cruise Line-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 43.33 USD wert. Das entspricht einem Minus von 56.67 Prozent.

Der Norwegian Cruise Line-Wert an der Börse wurde auf 7.43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch