NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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|Lukrative NortonLifeLock-Investition?
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NortonLifeLock-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29.09 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 34.376 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 901.68 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Papiers am 23.09.2026 auf 26.23 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 9.83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock bezifferte sich zuletzt auf 16.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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