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NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084

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NortonLifeLock-Investition im Blick 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie Investoren gebracht.

NortonLifeLock
20.40 CHF 3.19%
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Heute vor 10 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NortonLifeLock-Anteile bei 24.09 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 41.511 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 23.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 987.96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1.20 Prozent.

NortonLifeLock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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