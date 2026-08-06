NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen NortonLifeLock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die NortonLifeLock-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NortonLifeLock-Papier 20.10 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.975 NortonLifeLock-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 139.05 USD, da sich der Wert einer NortonLifeLock-Aktie am 05.08.2026 auf 27.95 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.05 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte NortonLifeLock einen Börsenwert von 16.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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