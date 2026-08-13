NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NortonLifeLock-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das NortonLifeLock-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26.29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38.037 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’089.39 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Papiers am 12.08.2026 auf 28.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.94 Prozent.
NortonLifeLock wurde am Markt mit 17.39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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