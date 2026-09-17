NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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|Lukratives NortonLifeLock-Investment?
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NortonLifeLock-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 25.21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.967 NortonLifeLock-Aktien im Depot. Die gehaltenen NortonLifeLock-Anteile wären am 16.09.2026 121.58 USD wert, da der Schlussstand 30.65 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 21.58 Prozent.
NortonLifeLock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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