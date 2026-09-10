S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27.26 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 366.838 NortonLifeLock-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’917.09 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Anteils am 09.09.2026 auf 29.76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.17 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 17.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch