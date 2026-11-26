Heute vor 3 Jahren wurden Trades NortonLifeLock-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21.27 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investierten, hätten nun 47.015 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’418.43 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Papiers am 25.11.2026 auf 30.17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41.84 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 17.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch