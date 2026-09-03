NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen NortonLifeLock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NortonLifeLock-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die NortonLifeLock-Aktie bei 20.47 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48.852 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 30.65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’497.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.73 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte NortonLifeLock einen Börsenwert von 18.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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