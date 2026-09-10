NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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10.09.2026 16:36:19
S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: Diese NortonLifeLock-Dividendenzahlung wurde beschlossen
So viel Dividende zahlt NortonLifeLock.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel NortonLifeLock am 09.09.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0.50 USD je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. 312.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die NortonLifeLock-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.319 Prozent geschmälert.
NortonLifeLock-Ausschüttungsrendite
Der NortonLifeLock-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 29.76 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite der NortonLifeLock-Aktie 2.65 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.89 Prozent betrug.
Reale Rendite vs. NortonLifeLock-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der NortonLifeLock-Kurs via NASDAQ 1.74 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 10.80 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
NortonLifeLock-Dividendenvorhersage
Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0.51 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.72 Prozent fallen.
Grunddaten von NortonLifeLock
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens NortonLifeLock beläuft sich aktuell auf 17.818 Mrd. USD. NortonLifeLock besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12.02. 2026 setzte NortonLifeLock 5.000 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 1.57 USD.
Redaktion finanzen.ch
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