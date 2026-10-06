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Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029

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Investmentbeispiel 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Verlust hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Northrop Grumman
399.96 CHF 0.58%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Northrop Grumman-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Northrop Grumman-Papier bei 618.52 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.168 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Northrop Grumman-Aktie auf 476.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’697.57 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’697.57 USD entspricht einer negativen Performance von 23.02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Northrop Grumman eine Marktkapitalisierung von 67.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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