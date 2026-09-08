S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Verlust hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Northrop Grumman-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Northrop Grumman-Aktie bei 581.90 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.719 Northrop Grumman-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Northrop Grumman-Aktie auf 514.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885.00 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11.50 Prozent verringert.

Northrop Grumman wurde am Markt mit 73.15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch