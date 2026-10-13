Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Verlust hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Northrop Grumman-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 490.15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.204 Northrop Grumman-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 98.95 USD, da sich der Wert eines Northrop Grumman-Anteils am 12.10.2026 auf 485.00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.05 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Northrop Grumman betrug jüngst 68.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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