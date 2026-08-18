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Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029

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Lukrativer Northrop Grumman-Einstieg? 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northrop Grumman von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Northrop Grumman-Investment gewesen.

Northrop Grumman
478.32 CHF 2.37%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Northrop Grumman-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 430.17 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northrop Grumman-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.325 Northrop Grumman-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 1’325.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 570.20 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32.55 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Northrop Grumman bezifferte sich zuletzt auf 83.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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