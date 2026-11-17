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|Profitabler Northrop Grumman-Einstieg?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Northrop Grumman-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Northrop Grumman-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 353.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.252 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’415.58 USD, da sich der Wert einer Northrop Grumman-Aktie am 16.11.2026 auf 545.65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.16 Prozent angezogen.
Northrop Grumman wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78.13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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