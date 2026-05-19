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Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029

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Lohnender Northrop Grumman-Einstieg? 19.05.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Northrop Grumman-Aktien gewesen.

Northrop Grumman
436.13 CHF 1.84%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Northrop Grumman-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 471.12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.212 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116.74 USD, da sich der Wert einer Northrop Grumman-Aktie am 18.05.2026 auf 550.00 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 116.74 USD entspricht einer Performance von +16.74 Prozent.

Der Börsenwert von Northrop Grumman belief sich jüngst auf 76.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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