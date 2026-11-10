S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Northrop Grumman-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Northrop Grumman-Aktie bei 463.27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.159 Northrop Grumman-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’163.62 USD, da sich der Wert eines Northrop Grumman-Anteils am 09.11.2026 auf 539.07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.36 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Northrop Grumman belief sich zuletzt auf 74.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch