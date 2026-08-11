S&P 500-Wert Northrop Grumman-Aktie: Hätte sich ein Investment in Northrop Grumman vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Northrop Grumman-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Northrop Grumman-Papier an diesem Tag 580.24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.172 Anteile im Depot. Die gehaltenen Northrop Grumman-Aktien wären am 10.08.2026 99.59 USD wert, da der Schlussstand 577.89 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.41 Prozent verringert.

Northrop Grumman war somit zuletzt am Markt 81.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch