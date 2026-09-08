S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Norfolk Southern-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Norfolk Southern-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 275.59 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Norfolk Southern-Aktie investiert hat, hat nun 36.286 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 11’954.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 329.46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.55 Prozent angewachsen.

Alle Norfolk Southern-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch