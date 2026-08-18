Norfolk Southern Aktie 957370 / US6558441084
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Norfolk Southern-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Norfolk Southern-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Norfolk Southern-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Norfolk Southern-Aktie bei 212.11 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Norfolk Southern-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47.145 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 341.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’082.22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60.82 Prozent angezogen.
Norfolk Southern markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 75.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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