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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Norfolk Southern-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 282.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.544 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’225.08 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Papiers am 02.11.2026 auf 345.68 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’225.08 USD entspricht einer Performance von +22.51 Prozent.
Der Börsenwert von Norfolk Southern belief sich zuletzt auf 76.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Norfolk Southern Corp.
Analysen zu Norfolk Southern Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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