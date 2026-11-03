S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 282.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.544 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’225.08 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Papiers am 02.11.2026 auf 345.68 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’225.08 USD entspricht einer Performance von +22.51 Prozent.

Der Börsenwert von Norfolk Southern belief sich zuletzt auf 76.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch