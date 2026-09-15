Norfolk Southern Aktie 957370 / US6558441084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Norfolk Southern-Anlage unter der Lupe
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Norfolk Southern-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Norfolk Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 204.03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norfolk Southern-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.490 Norfolk Southern-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 156.86 USD, da sich der Wert einer Norfolk Southern-Aktie am 14.09.2026 auf 320.05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 56.86 Prozent.
Am Markt war Norfolk Southern jüngst 72.08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Norfolk Southern Corp.
Analysen zu Norfolk Southern Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.