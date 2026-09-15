S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Norfolk Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 204.03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norfolk Southern-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.490 Norfolk Southern-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 156.86 USD, da sich der Wert einer Norfolk Southern-Aktie am 14.09.2026 auf 320.05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 56.86 Prozent.

Am Markt war Norfolk Southern jüngst 72.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch