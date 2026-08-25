Norfolk Southern Aktie 957370 / US6558441084
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Norfolk Southern-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Norfolk Southern-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde die Norfolk Southern-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Norfolk Southern-Aktie bei 261.16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.383 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 352.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.16 USD wert. Mit einer Performance von +35.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Norfolk Southern belief sich zuletzt auf 78.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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