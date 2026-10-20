S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Norfolk Southern-Papier an diesem Tag bei 279.26 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35.809 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’583.47 USD, da sich der Wert einer Norfolk Southern-Aktie am 19.10.2026 auf 323.48 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15.83 Prozent gesteigert.

Am Markt war Norfolk Southern jüngst 73.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch