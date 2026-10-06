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Norfolk Southern Aktie 957370 / US6558441084

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Frühe Anlage 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Norfolk Southern-Aktie Anlegern gebracht.

Norfolk Southern
262.47 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 299.65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.334 Norfolk Southern-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105.53 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Anteils am 05.10.2026 auf 316.23 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 105.53 USD, was einer positiven Performance von 5.53 Prozent entspricht.

Insgesamt war Norfolk Southern zuletzt 71.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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