S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Norfolk Southern-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Norfolk Southern-Aktie an diesem Tag 95.15 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Norfolk Southern-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105.097 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’900.68 USD, da sich der Wert einer Norfolk Southern-Aktie am 28.09.2026 auf 313.05 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 229.01 Prozent.

Der Börsenwert von Norfolk Southern belief sich jüngst auf 70.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch