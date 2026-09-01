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Norfolk Southern Aktie 957370 / US6558441084

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Rentabler Norfolk Southern-Einstieg? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Norfolk Southern-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Norfolk Southern
272.03 CHF -2.29%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Norfolk Southern-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 93.80 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Norfolk Southern-Aktie investierten, hätten nun 10.661 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’654.48 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Papiers am 31.08.2026 auf 342.79 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 265.45 Prozent.

Norfolk Southern war somit zuletzt am Markt 78.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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